Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 22-26 Nisan tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret yapacak. Ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleştirilecek.
BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 22-26 Nisan tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel