Kenya Devlet Başkanı Ruto, Vergi Zammı Karşıtı Protestoları Kınadı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, başkent Nairobi'de başlayan ve ülkenin birçok şehrine yayılan vergi zammı karşıtı protestoları "haince" şeklinde niteleyerek Kenya halkına "sükuneti sağlama" sözü verdi.

Ruto, Kenya'da vergi artışları öngören 2024 Finans Tasarısı'na yönelik ülke geneline yayılan ve polisi müdahalesiyle 10 kişinin öldüğü protestolarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Meclis binasının basılması ve milletvekillerinin kaçırılmasının ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirten Ruto, gösterileri "anayasal kurumlara ve demokrasiye doğrudan saldırı" olarak değerlendirdi.

Kenya'da benzer olayların yaşanmaması için ülke genelinde tüm imkanların seferber edileceğini söyleyen Ruto, "Ne pahasına olursa olsun hükümetimiz böyle bir kargaşanın bir daha yaşanmasına izin vermeyecek. Bu on yıllardır hükümete yönelik en doğrudan saldırıydı." diye konuştu.

Olayları "haince" şeklinde niteleyen Ruto, "Bugün yaşananlar ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere nasıl karşılık vereceğimiz konusunda kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.

Ruto, ülkede güvenlik ve istikrarı bozan eylemlere etkili ve hızlı bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bugün meclis binasını basan yüzlerce protestocuya polisin ateş açması sonucu en az 10 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.???????

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale, Nairobi'de vergi artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ulusal polise yardım etmek için orduyu görevlendirdiğini açıklamıştı.

Kenya'daki gösteriler

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısı'nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere "diyalog" çağrısı yapmıştı.