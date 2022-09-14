Kenya Devlet Başkanı Ruto, sosyal medyada Batı Sahra'yı tanımaktan vazgeçtiğine ilişkin paylaşımını sildi

Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, Fas'tan bağımsızlığını ilan eden Batı Sahra'yı tanımaktan vazgeçtiklerini sosyal medyada açıkladıktan sonra paylaşımını sildi.

Ruto, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita tarafından getirilen Fas Kralı 6. Muhammed'in tebrik mesajını aldıktan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kenya ve bazı Afrika ülkelerince bağımsız olarak tanınan Batı Sahra'yı tanımaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

Fas'la iş birliğini güçlendireceklerini ifade eden Ruto, ülkesinin Batı Sahra'daki diplomatik varlığına son vereceklerini ve bölgeyi bağımsız olarak tanımaktan vazgeçtiklerini belirtti.

Yeni iş başına gelen Ruto'nun kararı sosyal medyadan duyurması üzerine bazı Kenyalılar tepki gösterdi. Ruto, bunun üzerine paylaşımını sildi.

Kenya uzun yıllardır Batı Sahra'yı Fas'a karşı destekleyen ülkeler arasındaydı.

Ruto'nun dün yapılan yemin törenine katılanlar arasında Batı Sahra lideri İbrahim Gali de yer almıştı.

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976'da çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında halen devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.