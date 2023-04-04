Kenya Devlet Başkanı Ruto, muhalefet lideriyle el sıkışmayacak

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, seçim sonrası yenilgiyi kabul etmeyen ve taraftarlarını sokağa indiren muhalefet lideri Raila Odinga'yla el sıkışmayacağını söyledi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'yle bir araya gelen Ruto, burada yaptığı açıklamada, ülkesinde muhalif liderle el sıkışmayacaklarını ancak iki siyasi tarafın da mecliste bir etkileşim içerisinde olacağını söyledi.

Muhalif lider Odinga, Ruto'nun sorunların çözümü için yaptığı çağrıya karşılık 2 haftadır sürdürdükleri gösterileri durdurma kararı almıştı.

Öte yandan, ziyaret sırasında Kenya ve Ruanda arasında sağlık, tarım ve ticaret gibi 10 farklı alanda işbirliği anlaşması imzalandı.

Devlet Başkanı Ruto, hafta sonu can ve mal kayıplarından ötürü gösterilerin son bulması çağrısı yapmış ve Odinga'nın taleplerinden biri olan Seçim Komisyonundaki reformun Mecliste ortak şekilde yapılabileceğini belirtmişti.

Azimio koalisyonu, Seçim Komisyonundaki tek taraflı değişimin son bulması ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek iki haftadır protestolar düzenliyordu.