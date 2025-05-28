Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Tanzanya'ya Özür

Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Tanzanya'ya Özür
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Tanzanya'da Kenyalı siyasetçilerin gözaltına alınması sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle özür diledi. Ruto, bölgesel işbirliği ve barışçıl ilişkiler vurgusu yaparak, Uganda halkına da özür mesajı iletti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, komşu ülke Tanzanya'dan, Kenyalı siyasetçilerin gözaltına alınıp sınır dışı edilmesi üzerine yaşanan gerginlik nedeniyle özür diledi.

Başkent Nairobi'de düzenlenen 22. Ulusal Dua Kahvaltısı programında konuşan Ruto, Kenya'nın bölgesel işbirliği ve barışçıl komşuluk ilişkilerine bağlılığını yineledi.

Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) lideri Tundu Lissu'nun, vatana ihanet ve halkı isyana teşvik suçlamalarıyla yargılandığı davayı izlemek üzere Tanzanya'ya gelen bazı Kenyalı siyasetçi ve aktivistlerin gözaltına alınıp sınır dışı edilmesi sonrası açıklama yapan Ruto, "Komşumuz Tanzanya'ya sesleniyorum; size herhangi bir şekilde haksızlık ettiysek bizi affedin." dedi.

Uganda halkına ve Kenya'daki gençlere de özür mesajı gönderen Ruto, "Uganda'daki dostlarımız, eğer Kenyalılar olarak yanlış bir şey yaptıysak özür diliyoruz. Çocuklarımıza da sesleniyorum, bir hata yaptıysak bağışlayın." ifadelerini kullandı.

Ruto'nun açıklamaları, hem bölgesel ilişkileri yumuşatma hem de iç ve dış baskılar karşısında diplomatik ilişkileri güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Eski Kenya Ulusal Meclisi Üyesi Martha Karua, eski Kenya Yüksek Mahkemesi Başkanı Willy Mutunga ve bazı insan hakları savunucuları, Lissu'nun davasını takip etmek üzere Tanzanya'ya geldiklerinde güvenlik güçleri tarafından durdurularak sınır dışı edilmişti.

Mutunga ve beraberindekilerin kısa süreli gözaltına alındığı, Kenya yönetiminin, heyetin serbest bırakılması için resmi girişimde bulunduğu belirtilmişti.

Tanzanya yönetimi, yaşananların egemenlik hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken gelişmeler iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

Kaynak: AA / Kimani Swaleh Haruna - Güncel
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