Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Sudan'da çatışan taraflara 'saçmalığa son verin' çağrısı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Sudan'da çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini belirterek, taraflara "saçmalığa son vermeleri" çağrısı yaptı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Sudan'da çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini belirterek, taraflara "saçmalığa son vermeleri" çağrısı yaptı.

Ruto, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Midrand kentindeki Pan- Afrika Parlamentosu'nda düzenlenen "Afrika İklim Değişikliği Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Sudan'daki iç çatışmaları değerlendirdi.

Sudan'da çatışan generallerin, Afrikalıların parasıyla satın alınan askeri teçhizatlar ile hastane, yol, köprü ve havalimanı dahil her şeyi bombaladığını belirten Ruto, "Generallere bu saçmalığa son vermelerini söylemeliyiz." dedi.

Ruto, askeri kapasitenin, çocuklar ve kadınlarla savaşmak ya da altyapıyı yıkmak için değil teröristlere ve suçlulara karşı kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Afrika kıtasının bu tür devam eden çatışmaları durdurmakta yetersiz kaldığını dile getiren Ruto, Afrika Birliğinin (AfB) güvenlik ve barış çabalarının dış desteğe bağlı olduğu için bu krizleri sona erdirmede yeterli gücü olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

AfB bütçesinin daha çok gelişmiş ülkelerden sağlandığı bilgisini paylaşan Ruto, öncelikli olarak AfB için fon oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

"Parayı veren düdüğü çalar" sözünü hatırlatan Ruto, AfB'nin kendi kararlarını bağımsız şekilde alması gerektiğini kaydetti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 822 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, "Çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olması bekleniyor." değerlendirmesini yapmıştı.