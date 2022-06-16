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Kenya Devlet Başkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderme çağrısında bulundu

AA - Güncel
Kenya Devlet Başkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderme çağrısında bulundu

Doğu Afrika Topluluğu Başkanı (EAC) ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çatışmaları sonlandırmak amacıyla bölgeye asker gönderme çağrısında bulundu.

Doğu Afrika Topluluğu Başkanı (EAC) ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çatışmaları sonlandırmak amacıyla bölgeye asker gönderme çağrısında bulundu.

Uhuru Kenyatta, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Afrika ülke liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yaptığını ve liderlere KDC güvenlik güçlerini desteklemek amacıyla Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerine asker gönderme çağrısı yaptığını belirtti.

KDC'nin doğusundaki çatışmaların bölgesel barışa ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kenyatta, 19 Haziran 2022'de Nairobi'de yapılması planlanan EAC üye ülke ordu komutanları toplantısında Doğu Afrika Bölgesel Gücü'nün konuşlandırılması konusunun ele alınacağını bildirdi.

KDC'deki çatışmaların siyasi uzlaşıya ket vurduğunu belirten Kenyatta, "KDC'deki tüm düşmanlıkların derhal durdurulması, tüm silahlı grupların derhal ve koşulsuz silah bırakması ve siyasi sürece katılmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kenyatta, KDC'nin doğusunda silahlardan arındırılmış serbest bir bölge ilan edilmesini talep etti.

KDC'nin doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AA / Güncel

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