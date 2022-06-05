Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Thika-Garissa kara yolunda dün gece geç saatlerde bir yolcu minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 11 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar bölgedeki Matuu ile Kenyatta hastanelerine kaldırıldı. AA / Gökhan Kavak - Güncel Nairobi Kenya Güncel Haberler

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