Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Thika-Garissa kara yolunda dün gece geç saatlerde bir yolcu minibüsü devrildi.

Kazada minibüste bulunan 11 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar bölgedeki Matuu ile Kenyatta hastanelerine kaldırıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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