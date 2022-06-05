Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Thika-Garissa kara yolunda dün gece geç saatlerde bir yolcu minibüsü devrildi.
Kazada minibüste bulunan 11 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar bölgedeki Matuu ile Kenyatta hastanelerine kaldırıldı.
AA / Gökhan Kavak - Güncel