Kenya'daki Festivalde 17'den Fazla Fil Sahiplendirildi

ANONS (İngilizce): RUTH WANGARA, Xinhua muhabiri: "Burası, Kenya'nın en çok ziyaret edilen parklarından biri olan Amboseli'de bulunan Inchurra köyü.

ANONS (İngilizce): RUTH WANGARA, Xinhua muhabiri:

"Burası, Kenya'nın en çok ziyaret edilen parklarından biri olan Amboseli'de bulunan Inchurra köyü. Adını buradaki yerli bir ağaçtan alan yaklaşık 250 nüfuslu köy, Cuma günü kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü çerçevesinde Tembo isim koyma festivali için seçildi. Bugün 17'den fazla fil sahiplenildi ve isimlendirildi. Fillerin verildiği kişilerin, daha doğrusu fillerin yeni ailelerinin bu hayvanlara iyi bakmaları ve korumaları gerekiyor."

2021 yılında başlatılan "Tembo" isim verme festivali, Maasai temalı renkli bir törenle, hayvanseverlerin ve diğer çevrecilerin ilgisini çekiyor.

Doğu Afrika ülkesinin Kurak ve Yarı Kurak bölgelerinde şu anda yaşanan kuraklıktan yeryüzündeki en büyük memeli olan filler olumsuz etkilendiği için, yerel dilde tembo denilen bu hayvanlar Dünya Yaban Hayatı Günü kutlamalarının ana odak noktası oldu. Turizm Bakanlığı, bir filin 1.000 ila 5.000 ABD doları arasında ücret karşılığında sahiplendirileceğini, bunun da sahiplenene file isim verme ve nasıl büyüdüğünü takip etme hakkı verdiğini belirtti. Sahiplendirilen fillerin çoğu bir ila iki yaşındaki yavrular. Etkinliğe başkanlık eden Turizmden Sorumlu Kabine Sekreteri Peninah Malonza, fonların yalnızca sahiplenilen yavru fillerin değil, genel anlamda bütün hayvanların kuraklıktan etkilenmelerini azaltmak için kullanıldığını söyledi.

SES 1 (İngilizce): PENİNAH MALONZA, Turizm, Yaban Hayatı ve Mirasdan Sorumlu Kabine Sekreteri:

"Son üç ay içinde 18 fil öldü ve kuraklığın ülke ve yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini görmeye devam ediyoruz. Ayrıca zebralar ve diğer yaban hayvanlarının da öldüğünün farkına vardık yani sadece filler değil, diğer tüm yaban hayvanları da kuraklıktan etkileniyor."

Inchurra'daki köyün yaşlı sakinlerinden biri olan Yusuf Lelentei, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Maasai halkının, insan ve yaban hayvanlarının birlikte yaşamaları konusundaki bilgisi nedeniyle bu girişim için seçildiğini söyledi.

SES 2 (İngilizce): YUSUF LELENTEİ, Maasai sakini:

"Yaban hayatına ve turistlere bel bağladığımızın farkındayız. Kenya'ya filleri görmeye geliyorlar yani filler olmazsa kimse gelmez. Bu yüzden biz diğer insanlara göre fillere, yaban hayatına ayrıca çiftlik hayvanlarımıza daha düşkünüz."

Calmas Ondego ve şirketi, iki fili sahiplendi. Ondego, tüm Kenyalıları ülkenin zengin mirası olan yaban hayatı ve çevreyi korumaya çağırdı.

SES 3 (İngilizce): CALMAS ONDEGO, İş insanı:

"İki fili sahiplenmeye karar vermemizin nedeni aslında parka komşu olmamız. Bu girişimi desteklemekten son derece mutluyuz ve sadece bu yıl destek vermekle kalmayıp, bundan sonraki yıllarda da destek olacağız. Turizm bölgemiz hayati önem taşıyor ve öyle güzel bir ülkemiz var ki bunu dünyayla paylaşmalıyız."

Kenya'nın yaban hayatının korunmasından sorumlu Kenya Yaban Hayatı Koruma İdaresi'ne göre, kuraklık nedeniyle şimdiye kadar 36.000 hayvan öldü. Amboseli ise kuraklıktan en çok etkilenen ulusal parklardan biri oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor.(XHTV)