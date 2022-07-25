Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya NTV televizyonunun haberine göre, Mere'den Mombasa'ya seyahat eden yolcu otobüsü, otoyol üzerindeki köprüde kontrolünü kaybettikten sonra önce bariyerlere çarptı ardından aşağı düştü.

Kazada 33 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

Sağlık görevlilerinin bazı ağır yaralılara olay yerinde müdahale etmeye çalıştığı aktarıldı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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