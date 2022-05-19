Kenya'da yetişen istilacı bitki türü, yaban hayatını tehdit ediyor - Haberler

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Kenya'da yetişen istilacı bitki türü, yaban hayatını tehdit ediyor

AA - Andrew Wasike Shimanyula - Güncel
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Kenya'nın Laikipia bölgesinde yetişen istilacı bitki türü "Opuntia stricta", doğal yaşamı tehdit eder hale geldi.

Kenya'nın Laikipia bölgesinde yetişen istilacı bitki türü "Opuntia stricta", doğal yaşamı tehdit eder hale geldi. 1940'lı yıllara İngilizler tarafından ülkeye getirilen bu istilacı tür, yerli bitki türlerine zarar vererek, yaban hayvanlarının beslenme alanlarını sınırlamaktadır.

AA / Andrew Wasike Shimanyula - Güncel

İngilizler, Kenya, Bitki, Güncel, Haberler

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