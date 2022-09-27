Kenya'da yeni kabine açıklandı Güncel Haberler Kenya'nın yeni göreve başlayan Devlet Başkanı William Ruto, 25 üyeli kabinesini açıkladı. Kenya'nın yeni göreve başlayan Devlet Başkanı William Ruto, 25 üyeli kabinesini açıkladı. Ruto'nun kabinesinde tanınmış siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni siyasetçi de yer aldı. Kenya'nın en güçlü üçüncü koltuğu olarak gösterilen Kabine Sekreterliği görevine Amani Ulusal Partisi lideri Musalia Mudavadi atandı. Alfred Mutua Dışişleri Bakanı olurken, Ticaret Bakanlığına Moses Kuria, İçişleri Bakanlığına Kithure Kindiki, Savunma Bakanlığına Aden Duale atandı. Ülkede 9 Ağustos'taki seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Ruto, eylül ortasında yemin ederek görevine başlamıştı. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Kabine Kenya Güncel Haberler

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