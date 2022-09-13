Kenya'da William Ruto, yemin ederek ülkenin 5. Devlet Başkanı oldu Güncel Haberler Kenya'da 9 Ağustos'taki seçimleri kazanan Devlet Başkanı William Ruto, başkanlık yeminini ederek resmen göreve başladı. Kenya'da 9 Ağustos'taki seçimleri kazanan Devlet Başkanı William Ruto, başkanlık yeminini ederek resmen göreve başladı. Afrika'nın farklı ülkelerinden birçok liderin katıldığı yemin töreni, başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda düzenlendi. Ruto, başkanlık yeminini ederek Kenya'nın 5. Devlet Başkanı olarak resmen göreve başladı. Törende konuşan Ruto, Kenya anayasasına sadık kalacağını, koruyacağını ve savunacağını dile getirerek, "Kenya halkının egemenliği, bütünlüğü ile itibarını koruyacak ve destekleyeceğim." dedi. Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, rakibi Raila Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Nairobi Afrika Kenya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kenya'da William Ruto, yemin ederek ülkenin 5. Devlet Başkanı oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.