Kenya'da Vergi Protestoları: Ordunun Polise Yardım Etmesi Emri Verildi

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale, ??????? Nairobi'de vergi artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ulusal polise yardım etmek için orduyu görevlendirdi.

Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na yönelik protestolar, başkent Nairobi ve Mombasa şehirlerinden sonra ülkenin farklı kentlerine yayılarak devam ediyor.

Duale, ordunun, polise destek için görevlendirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, ülkenin çeşitli yerlerinde başlayan gösterilerin şiddet boyutuna varmasından ötürü aldığımız bir 'acil güvenlik' önlemidir." dedi.

Kenya muhalefet lideri Raila Odinga ise hükümeti, Kenyalı "çocukları" öldürmeyi bırakmaya ve "2024 Finans Tasarısı"nı geri çekmeye çağırdı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun memleketi olan Eldoret kasabasında gösteri düzenleyen bir grup, Ruto'nun istifasını istedi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bugün Meclis binasını basan yüzlerce protestocuya polisin ateş açması sonucu en az 10 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.???????

Kenya'daki gösteriler

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısı'nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere "diyalog" çağrısı yapmıştı.