Kenya'da Vergi Protestoları Devam Ediyor

NAİROBİ, 26 Haziran (Xinhua) -- Kenya'da, Devlet Başkanı William Ruto yönetiminin önerdiği yeni vergilendirme önlemlerine karşı ülke genelinde başlatılan protestolar ikinci haftasında devam ediyor. Gösteriler sırasında en az 5 kişi vurularak hayatını kaybederken, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Nairobi'de, milletvekillerinin vergileri artıran tartışmalı yasayı kabul etmesinden birkaç saat sonra parlamento binasına baskın düzenleyen protestoculardan en az dördü hayatını kaybetti. Öte yandan başkent sokaklarında da bir kişi vurularak yaşamını yitirdi.