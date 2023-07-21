Kenya'da Vergi Artışlarına Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya tepki olarak düzenlenen gösteriler üçüncü gününde devam etti. Muhalif Azimio koalisyonunun, başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gündür süren gösterilerde polis ve göstericiler çatıştı. Gösterilerde 6 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, Kenya polisi ise iddiaları yalanladı. Üreticiler Derneğine göre, ülke çapında 3 gün boyunca düzenlenen gösteriler nedeniyle ülke ekonomisi günlük 20,1 milyon dolar kaybetti. Hükümetin çıkardığı ancak Anayasa Mahkemesinin itirazlar üzerine yürütmesini durdurduğu vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.