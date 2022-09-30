Kenya'da Uluslararası Kahve Günü
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Uluslararası Kahve Günü kapsamında Kenya'nın kahvesiyle ünlü Nyeri bölgesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kahve yetiştiriciliği, hasat yapan çalışanlar, kahve ağaçları, hasat ve üretim süreçleri görüntülendi.
Uluslararası Kahve Günü kapsamında Kenya'nın kahvesiyle ünlü Nyeri bölgesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kahve yetiştiriciliği, hasat yapan çalışanlar, kahve ağaçları, hasat ve üretim süreçleri görüntülendi. Nyeri kahvesi, dünyanın en kaliteli kahvelerinden olup ülkenin yüksek yaylalarındaki çiftliklerde yetiştirilmektedir. Dünyanın önde gelen kahve üreticilerden olan Kenya, tüm dünyaya ürünlerini ulaştırıyor.
Kaynak: AA / Billy Mutai - Güncel