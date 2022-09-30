Kenya'da Uluslararası Kahve Günü Güncel Haberler Uluslararası Kahve Günü kapsamında Kenya'nın kahvesiyle ünlü Nyeri bölgesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kahve yetiştiriciliği, hasat yapan çalışanlar, kahve ağaçları, hasat ve üretim süreçleri görüntülendi. Uluslararası Kahve Günü kapsamında Kenya'nın kahvesiyle ünlü Nyeri bölgesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kahve yetiştiriciliği, hasat yapan çalışanlar, kahve ağaçları, hasat ve üretim süreçleri görüntülendi. Nyeri kahvesi, dünyanın en kaliteli kahvelerinden olup ülkenin yüksek yaylalarındaki çiftliklerde yetiştirilmektedir. Dünyanın önde gelen kahve üreticilerden olan Kenya, tüm dünyaya ürünlerini ulaştırıyor. Güncel Kaynak: AA / Billy Mutai Kenya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kenya'da Uluslararası Kahve Günü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.