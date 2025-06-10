Kenya'da Turist Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 6 Ölü, 27 Yaralı

Kenya'da Turist Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 6 Ölü, 27 Yaralı
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Kenya'nın orta kesiminde, turistleri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Olay, yağmurlu havada sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

NAİROBİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Kenya'nın orta kesiminde işlek bir karayolunda turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yapması nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Nyandarua İlçe Komiseri Abdrisack Jaldesa, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada pazartesi günü Nakuru ilçesinden Laikipia ilçesindeki Nyahururu Thomson Şelalesi'ne giden bir otobüsün, Nyahururu kasabasının 41 kilometre güneyindeki Gichaka bölgesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Yaralıların Nyahururu İlçesi Referans Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydeden Jaldesa, turistlerin uyruklarının henüz tespit edilemediğini belirtti.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre sürücünün yağmurlu havada otobüsün kontrolü kaybetmesi üzerine otobüs bir ağaca çarptıktan sonra birkaç kez takla attı. Kazada otobüsteki 6 yolcu yaşamını yitirdi.

Hızla olay yerine gelen bölge halkı, otobüsün içinde sıkışan yaralıları kurtardı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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