Kenya'da Tren ve Otobüs Çarpışması: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

NAİVASHA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Kenya'da trenle otobüsün çarpışması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza perşembe günü başkent Nairobi'nin yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısındaki Naivasha'da meydana geldi.

Naivasha Alt İlçesi Polis Komutanı Anthony Keter, kaza mahallinde basına yaptığı açıklamada devlete ait Kenya Boru Hattı Şirketi'nin personel otobüsü ile Kenya Demiryolları'na ait bir trenin hemzemin geçitte çarpıştığını söyledi.

Keter, ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün, demiryolu hattını kontrol etmeden geçmeye çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan bir görgü tanığı, şiddetli yağmur nedeniyle görüş mesafesinin kötü olmasının kazaya neden olmuş olabileceğini söyledi.

Kenya Boru Hattı Şirketi Genel Müdürü Joe Sang ise olayın şirketin Morendat Eğitim ve Konferans Merkezi'nin hemen önünde meydana geldiğini kaydetti.

"Otobüs, sabah vardiyasını tamamlayarak merkezden ayrılan personeli taşıyordu" diyen Sang, acil durum ve güvenlik ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiğini, yaralılarınsa tedavi için hastanelere kaldırıldığını belirtti.