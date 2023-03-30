Kenya'da trafik kazasında 14 kişi öldü

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge Polis Şefi Tom Odera, basına yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs ile yolcu minibüsünün Nakuru-Naivasha kara yolunda çarpıştığını aktardı.

Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Odera, ölenler arasında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Odera, üniversite öğrencilerinin bir spor müsabakasına gittiği sırada kazanın yaşandığını kaydetti.

Kazada yaralananlar Naivasha Hastanesine kaldırıldı.