Kenya'da Tana Nehri'nde Yolcu Teknesi Alabora Oldu

Kenya'nın kuzeydoğusunda onlarca kişiyi taşıdığı belirtilen yolcu teknesinin Tana Nehri'nde alabora olduğu belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, dün, ülkenin kuzeydoğusundaki Madogo bölgesinde, Tana Nehri'nde bir yolcu teknesi alabora oldu. 23 kişinin kurtarıldığı olayda en az 17 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alabora olan teknede çok sayıda yolcunun bulunduğunu açıklayan Kenya Kızılhaçı da kurtarılan kişilerin Madogo Hastanesi'nde tedavi gördüğünü kaydetti.

Öte yandan "Tana Nehri" ilçesine yakın Mandera bölgesi Senatörü Ali Roba, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, teknenin alabora olması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirti. Ancak Kenyalı yetkililer ölü sayısını henüz teyit etmedi.

Polis yetkilileri de kayıp yolcuları bulmak için kurtarma ekipleriyle çalıştıklarını açıkladı.