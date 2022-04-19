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Kenya'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Kenya'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya basınındaki habere göre, Isiolo bölgesindeki silahlı saldırı, otlakların kullanımıyla ilgili çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, köylülere ait 25 devenin telef edildiği kaydedildi.

Uzun süredir devam eden kuraklıktan olumsuz etkilenen Kenya'da otlakların yetersizliği bölge halkı arasında çatışmalara neden oluyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Saldırı, Afrika, Kenya, Güncel, Haberler

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