Kenya'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya basınındaki habere göre, Isiolo bölgesindeki silahlı saldırı, otlakların kullanımıyla ilgili çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, köylülere ait 25 devenin telef edildiği kaydedildi.

Uzun süredir devam eden kuraklıktan olumsuz etkilenen Kenya'da otlakların yetersizliği bölge halkı arasında çatışmalara neden oluyor.