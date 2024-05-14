Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 277'ye yükseldi
Kenya'da yaşanan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 277'ye yükseldi. Okullarda ise hava koşulları nedeniyle derslere iki haftalık bir gecikmeyle başlandı.
NAİROBİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'da şiddetli yağışların tetiklediği yıkıcı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 277'ye yükseldi.
Hükümet ölü sayısını güncellerken, ülke genelindeki okullarda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iki haftalık bir gecikmenin ardından ikinci dönem dersleri temkinli şekilde yeniden başladı.