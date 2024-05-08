Kenya'da sellerde hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, sellerde ölenler için ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. 238 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle 10 Mayıs Cuma günü resmi tatil ilan edildi.
Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybeden 238 kişi için ulusal yas açıklandı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, basına yaptığı açıklamada, sellerde ölenler için ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.
Ruto, sellerde yaşamını yitiren 238 kişinin yasını tutmak için 10 Mayıs Cuma gününü resmi tatil ilan ettiğini söyledi.
Kenya'daki seller nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetmiş, 235 bin kişi de göç etmek zorunda kalmıştı.