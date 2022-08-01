Kenya'da seçimlerden 1 hafta önce eğitime ara verildi - Haberler

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Kenya'da seçimlerden 1 hafta önce eğitime ara verildi

Kenya'da seçimlerden 1 hafta önce eğitime ara verildi

Kenya'da genel seçimlere ve başkanlık seçimine bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edildi.

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Kenya'da genel seçimlere ve başkanlık seçimine bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edildi.

Eğitim Bakanı George Magoha, 9 Ağustos'ta yapılacak seçimler nedeniyle yarından itibaren okulların 10 Ağustos'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Bir hafta öncesinden eğitime ara verilmesi velileri şaşırtırken, iki adayın öne çıktığı başkanlık seçiminin ikinci tura kalması halinde tüm ulusal sınav programının değişebileceği belirtiliyor.

Öte yandan hükümet, her seçimde büyük tartışmalara yol açan Facebook gibi sosyal medya platformlarının bu seçimde yasaklanmayacağı açıklandı.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.

Kenya seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.

Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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