Kenya'da seçimi kaybeden Odinga, sonuçları yüksek yargıya taşıdı Güncel Haberler Kenya'da seçimi kaybeden başkan adayı Raila Odinga, sonuçlara itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvurdu. Kenya'da seçimi kaybeden başkan adayı Raila Odinga, sonuçlara itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvurdu. Odinga'yı aday gösteren Azimio Koalisyonunun avukatlarından Dan Maanzo, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin dilekçenin çevrim içi olarak iletildiğini belirtti. Maanzo, Yüksek Mahkemeye fiziki başvurunun ise gün içerisinde yapılacağını ifade etti. Yüksek Mahkemedeki 7 yargıç davayı inceleyerek 14 gün içinde sonuçların geçerli olup olmadığına karar verecek. Odinga seçim sonrası yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonundaki 7 isimden 4'ünün sonuçları kabul etmediğini hatırlatarak, "Başkanlık seçimi sonuçlarını tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı. Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu. Kenya'da iptal edilen 2017 seçimleri sonrası seçimler yenilenmiş, muhalif aday Odinga seçimi boykot ederek tekrar yarışmamıştı. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Kenya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kenya'da seçimi kaybeden Odinga, sonuçları yüksek yargıya taşıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.