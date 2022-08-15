Kenya'da seçim komisyonu ikiye bölündü
Kenya'da bugün ülkenin yeni başkanını açıklamakla görevli seçim komisyonu görüş ayrılığına düştü.
Kenya'da bugün ülkenin yeni başkanını açıklamakla görevli seçim komisyonu görüş ayrılığına düştü.
Kenya Seçim Komisyonu Başkan Yardmcısı Juliana Cherera, basına yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'ta yapılan ve bugün açıklanan seçimin sonuçlarını "saydam olmaması" gerekçesiyle sahiplenmediklerini söyledi.
Açıklama, komisyonun seçim sonuçlarını duyurmasının beklendiği sıralarda geldi.
Komisyon üyelerinin 4'ünün seçim sonuçlarını kabul etmediği bildirildi.
Öte yandan, sonuçların açıklandığı salonda kısa süreli arbede yaşandı.
Yeni başkan Ruto oldu
Kenya Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinde başa baş bir mücadele veren Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Raila Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurdu.
Odinga'nın seçim sonuçlarına itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.
Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.