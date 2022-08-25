Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya'da Seçim Komisyonu çalışanlarının öldürülmesi protesto edildi

Güncel Haberler

Protesto gösterisinden detaylar NAİROBİ - Kenya Bağımsız Seçim Komisyonu (IEBC) çalışanları ve bir grup aktivist, ülkede devlet başkanı seçimlerinin ardından kaçırılan ve daha sonra ölü bulunan iki meslektaşları için adaletin sağlanması talebiyle başkenti Nairobi'de gösteri düzenledi.

Protesto gösterisinden detaylar

NAİROBİ - Kenya Bağımsız Seçim Komisyonu (IEBC) çalışanları ve bir grup aktivist, ülkede devlet başkanı seçimlerinin ardından kaçırılan ve daha sonra ölü bulunan iki meslektaşları için adaletin sağlanması talebiyle başkenti Nairobi'de gösteri düzenledi.

Kaynak: AA / Billy Mutai - Güncel

Nairobi Kenya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title