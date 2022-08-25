Kenya'da Seçim Komisyonu çalışanlarının öldürülmesi protesto edildi
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Protesto gösterisinden detaylar NAİROBİ - Kenya Bağımsız Seçim Komisyonu (IEBC) çalışanları ve bir grup aktivist, ülkede devlet başkanı seçimlerinin ardından kaçırılan ve daha sonra ölü bulunan iki meslektaşları için adaletin sağlanması talebiyle başkenti Nairobi'de gösteri düzenledi.
Protesto gösterisinden detaylar
NAİROBİ - Kenya Bağımsız Seçim Komisyonu (IEBC) çalışanları ve bir grup aktivist, ülkede devlet başkanı seçimlerinin ardından kaçırılan ve daha sonra ölü bulunan iki meslektaşları için adaletin sağlanması talebiyle başkenti Nairobi'de gösteri düzenledi.
Kaynak: AA / Billy Mutai - Güncel