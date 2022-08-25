Kenya'da Seçim Komisyonu çalışanlarının öldürülmesi protesto edildi Güncel Haberler Protesto gösterisinden detaylar NAİROBİ - Kenya Bağımsız Seçim Komisyonu (IEBC) çalışanları ve bir grup aktivist, ülkede devlet başkanı seçimlerinin ardından kaçırılan ve daha sonra ölü bulunan iki meslektaşları için adaletin sağlanması talebiyle başkenti Nairobi'de gösteri düzenledi. Protesto gösterisinden detaylar NAİROBİ - Kenya Bağımsız Seçim Komisyonu (IEBC) çalışanları ve bir grup aktivist, ülkede devlet başkanı seçimlerinin ardından kaçırılan ve daha sonra ölü bulunan iki meslektaşları için adaletin sağlanması talebiyle başkenti Nairobi'de gösteri düzenledi. Güncel Kaynak: AA / Billy Mutai Nairobi Kenya Güncel Haberler

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