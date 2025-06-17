Kenya'da Protestolar Sürüyor: Sosyal Medya Fenomeninin Ölümüyle İlgili Gerginlik Artıyor

Kenya'da sosyal medya fenomeni ve blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Nairobi'de düzenlenen gösteriler sırasında bir protestocu, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Kimliği açıklanmayan göstericinin, iki üniformalı polisle tartıştığı, bu sırada maskeli bir polisin silahıyla ateş açtığı göstericinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın, gündüz saatlerinde çok sayıda gazetecinin ve protestocunun bulunduğu bir bölgede meydana geldiği aktarıldı.

Göstericinin vurulmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı protestocuların vurulan kişinin cansız bedenini olay yerinden uzaklaştırdığı, Kenya bayrakları taşıyan eylemcilerin polis karşıtı sloganlar attığı görüldü.

Göstericiler, "polis cinayetleri durdur" yazılı dövizler taşıyarak yürüyüşlerini sürdürdü.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, olayı kınayarak derhal bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Albert Ojwang'ın ölümü

31 yaşındaki öğretmen ve sosyal medya fenomeni Albert Ojwang, 6 Haziran'da sosyal medya platformu X'te Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ardından gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Nairobi'ye götürülen Ojwang, Merkez Polis Karakolu'nda nezaretteyken yaşamını yitirmişti.

Otopsi raporunda, ölüm nedeninin travma ve boyun sıkışmasına bağlı olduğu belirlenmiş, bu bulgu, polis tarafından yapılan "doğal ölüm" açıklamalarıyla çelişmişti.

Olay, ülkede geniş çaplı tepkilere neden olurken, Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ojwang'ın ölümünü "yürek parçalayıcı ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatı vermişti.

Sivil toplum kuruluşları ve eleştirmenler, Lagat'ın görevde kalmasının soruşturmanın tarafsızlığını zedeleyebileceğini vurgulamıştı.

Lagat, dün yaptığı açıklamada, Ojwang'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevinden ayrıldığını açıklamıştı.