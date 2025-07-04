Kenya'da Protestolar: Sosyal Medya Fenomeninin Ölümü Karakolu Ateşe Verdi

Kenya'da sosyal medya fenomeni ve blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolarda göstericiler, bir polis karakolunu ateşe verdi.

Yetkililer, binlerce protestocunun Homa Bay ilçesindeki Mawego Polis Karakolu'nu ateşe vererek Ojwang'ın ölüm sebebinin aydınlatılması talebinde bulunduğunu bildirdi.

Protestocuların Ojwang'ın naaşıyla birlikte karakola yürüdükleri ve polis memurlarını olayı örtbas etmekle suçladıkları belirtildi.

Sosyal medyada hızla yayılan gösteri videolarında, karakolun üzerinde yoğun duman bulutlarının yükseldiği, yas tutanların Ojwang'ın naaşını taşırken sloganlar attıkları ve Kenya bayrağı salladıkları görülüyor.

Albert Ojwang'ın ölümü

31 yaşındaki öğretmen ve sosyal medya fenomeni Albert Ojwang, 6 Haziran'da sosyal medya platformu X'te Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ardından gözaltına alınmıştı.

Aynı gün başkent Nairobi'ye götürülen Ojwang, Merkez Polis Karakolu'nda nezaretteyken yaşamını yitirmişti.

Otopsi raporunda, ölüm nedeninin travma ve boyun sıkışmasına bağlı olduğu belirlenmiş, bu bulgu, polis tarafından yapılan "doğal ölüm" açıklamalarıyla çelişmişti.

Olay, ülkede geniş çaplı tepkilere neden olurken Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ojwang'ın ölümünü "yürek parçalayıcı ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatı vermişti.

Sivil toplum kuruluşları ve eleştirmenler, Lagat'ın görevde kalmasının soruşturmanın tarafsızlığını zedeleyebileceğini vurgulamıştı.

Lagat, dün yaptığı açıklamada, Ojwang'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevinden ayrıldığını açıklamıştı.