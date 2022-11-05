Kenya'da pilotların grevi sonrası binlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı

Kenya'da ulusal hava yolu şirketi çalışanlarının başlattığı grev sonrası yaklaşık 10 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Afrika'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Kenya Hava Yolları'nda çalışan pilotların bağlı olduğu sendika, çalışma şartlarında iyileştirme talepleri karşılanmayınca greve gitti.

Kenya Hava Yolu Pilotları Birliğinin (KALPA) açıklamasında, 19 Ekim'de greve ilişkin ihbarnamenin yapılmasına rağmen aradan geçen sürede taleplerin karşılanması için hiçbir "anlamlı" girişimin olmadığı belirtildi.

Birlik, 5 Kasım itibarıyla grevi başlatmaktan başka çarelerinin kalmadığını vurgulayarak, yolculardan özür diledi.

Kenya Ulaştırma Bakanlığı, dün gerçekleştirilen son görüşme sonrası pilotlara "greve gitmemeleri" çağrısı yaptıklarını ve bu sabah itibarıyla yaklaşık 10 bin yolcunun başkentteki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda mahsur kaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zor bir ekonomik durum içinde olan ülkenin bu grevle bir tür ekonomik sabotaja maruz kaldığı ifade edildi.

Şirketin iptal olan uçuşlar nedeniyle her gün 300 milyon Kenya şilini (46,7 milyon dolar) zarara uğrayacağı tahmin ediliyor.