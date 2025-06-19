Kenya'da Otel Saldırılarına Yardım Eden İki Kişiye 30 Yıl Hapis Cezası

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Kenya'nın Nairobi kentinde, 2019'da 21 kişinin ölümüne yol açan otel saldırısına yardım eden iki kişi, mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların Eş-Şebab terör örgütüne para transferi yaptığı ve sahte kimlik belgeleri sağladığı belirtildi.

Kenya'da bir mahkeme, başkent Nairobi'de 2019 yılında 21 kişinin ölümüne neden olan otel saldırısına yardım ettikleri gerekçesiyle 2 kişiyi 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Nairobi'deki Kahawa Mahkemesi, Hüseyin Muhammed Abdille Ali ve Muhammed Abdi Ali adlı Kenya vatandaşı iki sanığın, saldırıyı düzenleyen terör örgütü Eş-Şebab militanlarına para transferi yaptığı ve sahte kimlik belgeleri temin ettiğini bildirdi.

Mahkeme, iki sanığı "saldırıya yardım etmek" suçundan 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hakim Diana Kavedza, karar duruşmasında yaptığı açıklamada, "Bu karar, adalet bekleyen ve hayatta kalanlar adına verilmiştir." ifadesini kullandı.

Kavedza ayrıca, saldırının ardından Kenya tarihinde şimdiye dek yürütülen en kapsamlı terörle mücadele soruşturmalarından birinin başlatıldığını belirtti.

Kavedza, güvenlik güçlerinin yalnızca doğrudan faillerle değil aynı zamanda finansör, kolaylaştırıcı ve lojistik destek sağlayanlarla da ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti

Nairobi'de 2019 yılında Westland bölgesindeki DusitD2 otel yerleşkesine terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen saldırıda 16'sı Kenya vatandaşı 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Bombalı saldırı sonrası çıkan çatışma yaklaşık 20 saat sürmüş, Kenya terörle mücadele birimlerinin müdahalesiyle 5 militan etkisiz hale getirilmişti.

Örgütün saldırıyı, Kenya'daki güvenlik yapılarına karşı misilleme ve bölgesel siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak planladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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