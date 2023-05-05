Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk eden 'açlık tarikatı'yla ilgili soruşturma komisyonu kuruldu

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan ve liderleri terör suçlamasıyla yargılanan "açlık tarikatı"yla ilgili soruşturma komisyonu kuruldu.

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan ve liderleri terör suçlamasıyla yargılanan "açlık tarikatı"yla ilgili soruşturma komisyonu kuruldu.

Kenya basınındaki habere göre, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun talimatıyla kurulan komisyona Yargıç Jessie Lesiit başkanlık edecek.

Komisyon, Kenya'da faaliyet gösteren Good News International Kilisesi'nde ölüm, işkence ve insanlık dışı suçlarla ilgili soruşturma yürütecek.

Öte yandan komisyon, aşırılık yanlısı dini grupların ortaya çıkışı ve artış nedenleriyle ilgili araştırma ve inceleme yapacak.

Kilise papazları terör suçlamasıyla yargılanıyor

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmıştı.

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek aralarında çocukların da bulunduğu 109 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan "açlık tarikatı" liderleri, terör suçlamasıyla yargılanıyor.