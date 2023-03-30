Kenya'da muhaliflerin hükümet karşıtı gösterileri sürüyor

Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu üyeleri, seçim sonuçlarına itiraz ve hayat pahalılığını protesto etmek için başlattıkları gösterilerin ikinci haftasında, başkent Nairobi'de sokaklara indi.

Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu üyeleri, seçim sonuçlarına itiraz ve hayat pahalılığını protesto etmek için başlattıkları gösterilerin ikinci haftasında, başkent Nairobi'de sokaklara indi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Azimio koalisyonu lideri Raila Odinga'nın çağrısıyla geçen hafta başlayan gösteriler devam ediyor. Göstericiler, Nairobi'nin Mathare bölgesinde güvenlik güçleriyle çatıştı.

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ise göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti ve bazılarını gözaltına aldı.

Odinga'nın başını çektiği Azimio koalisyonu, seçim sonuçlarına itirazlarını ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek geçen hafta sokağa çıkmıştı. Muhalifler, gösterilere her pazartesi ve perşembe devam edeceklerini duyurmuştu.

Gösterilerde, polisin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.