Kenya'da muhalifler hayat pahalılığını protesto etmek için gösterilere devam edecek

Kenya'da hayat pahalılığını protesto eden muhalif "Azimio Koalisyonu", hükümet karşıtı gösterilere devam etme kararı aldı.

Ulusal basındaki habere göre, Azimio Koalisyonu lideri Raila Odinga, hükümet karşıtı gösterilere gelecek ay devam edeceklerini açıkladı.

Odinga, gelecek hafta çarşamba gününden başlamak üzere 3 gün boyunca gösteri düzenleyeceklerini belirterek destekçilerini sokağa çağırdı.

Kenya'da bu hafta muhalifler tarafından başkent Nairobi ve Mombasa başta olmak üzere çok sayıda şehirde yapılan gösterilerde en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.