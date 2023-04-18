Kenya'da muhalif koalisyon, müzakere masasından kalktı

Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu, iktidar partisiyle seçim komisyonunun yapılandırılmasına ilişkin mecliste yapılması planlanan müzakerelerden çekildiklerini duyurdu.

Koalisyondaki Wiper Demokratik Hareketi'nin lideri Kalonzo Musyoka, yaptığı açıklamada, iktidar koalisyonu Kwanza'nın sunduğu tek taraflı tekliflere kapalı olduklarını ve müzakerelerden çekildiklerini belirtti.

Olağanüstü bir meclis sürecinin işlemesi gerektiğini kaydeden Musyoka, 2008'de Kofi Annan'ın ara buluculuk yaptığı bir ulusal anlaşmanın imzalanmasını istediklerini dile getirdi.

Musyoka, "Un, yakıt ve elektrik fiyatları, seçim sonuçlarının olduğu sunucuların adli denetimi, seçim komisyonunun iki tarafça yeniden yapılandırılması ve çok partili demokrasiye saygı gibi 4 mesele hakkında diyalog kurulmasında ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Musyoka ayrıca, ramazanın ardından protestolara yeniden başlayacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, Devlet Başkanı William Ruto, bir kez daha muhalefete gösterilere devam etmeme çağrısı yaptı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ağustos 2022'deki seçimi kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmeyen ve yargı kararlarını tanımadıklarını açıklayan Azimio lideri Raila Odinga geçen ay destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Seçim komisyonunda yapılan değişikliklerin durması ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek protestolara başlayan muhalefet taraftarları başkent Nairobi'deki iş hayatını olumsuz etkilemişti.

Devlet Başkanı William Ruto, taleplerin mecliste görüşülebileceğini belirterek protestoların durmasını istemişti.

2008 seçimlerinde yaşanan benzer bir gerginlik sonrası eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ara buluculuk yaparak, seçimi kaybeden Odinga'ya başbakanlık verilmesi formülünde uzlaşılmıştı.