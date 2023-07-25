Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu, hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleyecek

Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu, hükümet karşıtı gösterilere ara vererek hayatını kaybedenler için yarın ülke çapında anma törenleri düzenleme kararı aldı. Polis şiddeti sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı. Destekçilere mumlar ve çiçeklerle dışarı çıkıp toplanmaları çağrısı yapıldı.