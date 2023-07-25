Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu, hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleyecek
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Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu, hükümet karşıtı gösterilere ara vererek hayatını kaybedenler için yarın ülke çapında anma törenleri düzenleme kararı aldı. Polis şiddeti sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı. Destekçilere mumlar ve çiçeklerle dışarı çıkıp toplanmaları çağrısı yapıldı.
Kenya'da muhalif Azimio koalisyonu, hükümet karşıtı gösterilere ara vererek hayatını kaybedenler için yarın ülke çapında anma törenleri düzenleme kararı aldı.
Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, polis şiddetinden ötürü 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.
Ülke çapında hayatını kaybedenler için yarın anma törenleri yapılacağı belirtilen açıklamada, destekçilere mumlar ve çiçeklerle dışarı çıkıp toplanmaları çağrısı yapıldı.
Kenya'da geçen hafta yapılan hükümet karşıtı gösterilerde vergi artışları ve hayat pahalılığı protesto edilmişti.
Gösterilere izin vermeyen güvenlik güçleri, protestoculara sert müdahale etmişti.