Haber : Kenya'da muhalif aday Odinga, başkanlık seçim sonuçlarına itiraz edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya'da muhalif aday Odinga, başkanlık seçim sonuçlarına itiraz edecek

Kenya'da muhalif aday Odinga, başkanlık seçim sonuçlarına itiraz edecek

??????? Kenya'da muhalif aday Raila Odinga'nın partisi Azimio Koalisyonu'nun, 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarına itiraz edeceği bildirildi.

??????? Kenya'da muhalif aday Raila Odinga'nın partisi Azimio Koalisyonu'nun, 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarına itiraz edeceği bildirildi.

Odinga'nın ekip arkadaşı Martha Karua, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Azimio Koalisyonu'nun bugün açıklanan seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu.

Karua, paylaşımda, "Bitene kadar bitmez" ifadesini kullandı.

Bu arada seçim komisyonunun 7 üyesinden 4'ü sonuçlara imzasını atmadı.

Seçim sonuçları protesto edildi

Öte yandan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından başkent Nairobi'nin Kibera bölgesinde sonuçlar protesto edildi. Kibera bölgesinde toplanan Odinga destekçileri, lastik yakarak yolları kapattı.

Kenya Seçim Komisyonu, ülkede 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Adam Abu - Güncel

Twitter Kenya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title