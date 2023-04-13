Kenya'da muhalefet, hükûmet karşıtı gösterilere ramazan ayı sonrası devam edecek
Güncel Haberler
Kenya'da muhalif koalisyon Azimio, hükümetle yapılan görüşmeler sonrası gösterilere ramazandan sonra devam edileceğini açıkladı.
Kenya'da muhalif koalisyon Azimio, hükümetle yapılan görüşmeler sonrası gösterilere ramazandan sonra devam edileceğini açıkladı.
Kenya'da muhalif Azimio lideri Raila Odinga, hükümet kanadıyla başkent Nairobi'deki görüşmeler sonrası açıklamada bulundu.
Hükümet karşıtı gösterilere ramazanda ara vereceklerini belirten Odinga, protestoların başlama tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi.
Kenya'da Müslümanlar, 22 Mart'ta, Odinga'nın destekçilerine, ramazanda gösterilere ara verme çağrısında bulunmuştu.
Hükümet karşıtı gösteriler
Ağustos 2022'deki seçimi kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmeyen ve yargı kararlarını tanımadıklarını açıklayan muhalif lider Odinga geçen ay destekçilerini sokağa çağırmıştı.
Seçim komisyonunda yapılan değişikliklerin durması ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek protestolara başlayan muhalefet taraftarları başkent Nairobi'deki iş hayatını olumsuz etkilemişti.
Devlet Başkanı William Ruto, taleplerin mecliste görüşülebileceğini belirterek protestoların durmasını istemişti.
Muhalefet cephesi, Ruto'nun diyalog çağrısı sonrası protestoları askıya alırken mecliste yapılacak görüşmeler için 7 kişilik ekip kurmuştu.