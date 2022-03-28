Kenya'da kuraklıkla mücadelede yardım çağrısı

Kenya Kızılhaç Derneği, ülkedeki kuraklıktan etkilenen 3,1 milyon kişi için uluslararası camiaya yardım çağrısında bulundu.

Ülke basınındaki habere göre, Kenya Kızılhaç Derneği, ülkede devam eden kuraklıktan birçok kişinin olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Kuraklığın 3,1 milyon Kenyalıyı etkilediğini kaydeden Dernek, uluslararası camiaya yardım çağrısı yaptı.

Dernek, farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşlarından da destek talep etti.

1980'lerden bu yana görülen "en şiddetli kuraklık"

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Kuralık, Kenya'da da alarm seviyesine ulaşırken; 1,5 milyon hayvan gıda ve su yetersizliği nedeniyle can verdi.

Kuraklığın alarm seviyesinde olduğu bölgeler Baringo, Isiolo, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Kilifi, Lamu, Nyeri, Batı Pokot, Laikipia ve Garissa olarak sıralandı.

Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da yol açtı.