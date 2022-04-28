Kenya'da Kuraklık Yüzünden Bir Milyondan Fazla Besi Hayvanı Öldü

NAİROBİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi (NDMA) Çarşamba günü, Kenya'nın en az 23 kurak ve yarı kurak bölgesinde etkili olmaya devam eden kuraklık krizinde geçtiğimiz aylarda bir milyonun üzerinde besi hayvanını kaybettiğini söyledi. NDMA'ya göre Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 224.390 sığır, 774.097 keçi ve koyun ile 45.152 deve olmak üzere toplam 1,04 milyon besi hayvanı açlık ve hastalık nedeniyle öldü.

Krizden en çok etkilenen kurak ve yarı kurak bölgeler Rift Vadisi ile Kenya'nın kuzeydoğu bölgeleri oldu. NDMA'nın Nisan ayı raporunda, "23 kurak bölgenin 16'sında kuraklık durumu kötüleşmeye devam ediyor. Bu durum 2021 kısa yağmurlarının yetersiz kalmasına, bununla birlikte ardı sıra son iki mevsimde de yağış olmamasına ve 2022 uzun yağmur sezonunun geç başlamasına bağlanıyor" denildi. Rapor, otlak ve su durumunun Mart ayında az yağmur yağması yüzünden ortalamanın altında kalmasıyla kuraklık şartlarının kötüleştiğinin altını çiziyor. Kenya, Afrika Boynuzu'nda onlarca yılın en kötü kuraklığını yaşayan ülkeler arasında bulunuyor.

Xinhua / Güncel