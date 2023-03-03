Kenya'da Kuraklık Yüzünden 2,61 Milyon Çiftlik Hayvanı Telef Oldu

NAİROBİ, 3 Mart (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi'nin (NDMA) raporuna göre Kenya, geçtiğimiz aylarda kurak ve yarı kurak bölgelerdeki durumun daha da kötüleşmesiyle yaklaşık 2,61 milyon çiftlik hayvanını kaybetti.

NAİROBİ, 3 Mart (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi'nin (NDMA) raporuna göre Kenya, geçtiğimiz aylarda kurak ve yarı kurak bölgelerdeki durumun daha da kötüleşmesiyle yaklaşık 2,61 milyon çiftlik hayvanını kaybetti.

NDMA, Perşembe günü yaptığı açıklamada kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tüm hayvanların yaklaşık yüzde 5'inin kaybedildiğini söyledi. Bu oran toplamda 52,8 milyonluk hayvan nüfusu anlamına geliyor.

NDMA, krize ilişkin Şubat ayında yaptığı güncellemede kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler olan Marsabit ve Kajiado'da açlık yüzünden ölen hayvanlar arasında koyun ve sığırların başı çektiğini dile getirdi. NDMA, "Kuraklık durumu, 23 kurak bölgenin 22'sinde kötüleşmeye devam etti. Buna 2022 yılındaki kısa süreli yağmurlar sezonunda az yağış alınması ve art arda dört yıldır yağmur sezonun görülmemesi neden oldu" ifadelerini kullandı.

Kurumun verdiği bilgilere göre kurak bölgelerdeki otlak alanları tamamen tükenmiş durumda ve yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötüleştiriyor.

Kenya, kuraklığın etkilerinin hafifletilmesine yönelik çalışmalarını artırdı. Doğu Afrika Topluluğu, Kurak ve Yarı Kurak Topraklar ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Kabine Sekreteri Rebecca Miano, hükümetin gıda yardımı dağıtılmasını sağlamak üzere 2 milyar Kenya şilini (yaklaşık 15,68 milyon ABD doları) fon ayırdığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre Kenya, Afrika Boynuzu bölgesinde yaklaşık 30 yıldır görülen en şiddetli kuraklıktan en çok etkilenen ülkelerden biri ve ülke de 5 milyon kadar kişi açlıkla karşı karşıya. Kuraklıktan etkilenen diğer iki Afrika Boynuzu ülkesiyse Somali ve Etiyopya.