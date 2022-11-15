Kenya'da Kuraklık Nedeniyle 4,35 Milyon İnsan Gıda Güvencesinden Yoksun

NAİROBİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi'nin (NDMA) Pazartesi günü yayınlanan son güncellemesine göre, Ekim-Aralık aylarında kısa süren yağışlar ülkenin birçok yerinde bereketli hasat umutlarını yerle bir ederken, şiddetli gıda güvensizliği ile boğuşan Kenyalıların...

NAİROBİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi'nin (NDMA) Pazartesi günü yayınlanan son güncellemesine göre, Ekim- Aralık aylarında kısa süren yağışlar ülkenin birçok yerinde bereketli hasat umutlarını yerle bir ederken, şiddetli gıda güvensizliği ile boğuşan Kenyalıların sayısı 4,35 milyona ulaştı.

NDMA'ya göre, kuraklıktan etkilenen 20'den fazla kurak ve yarı kurak ilçede 134.000 emziren annenin yanı sıra altı ila 59 aylık 942.000 çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kenya, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri, yakıt ve gübre gibi tarım girdilerinin maliyetlerinin artmasının ardından arka arkaya geçirdiği dört başarısız yağmur mevsimi nedeniyle son kırk yılın en şiddetli gıda güvensizliği ile karşı karşıya bulunuyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto geçen hafta orta, batı ve Rift Vadisi bölgelerinde bulunan geleneksel tarım merkezlerinin bile seyrek yağış ve yüksek gübre maliyeti nedeniyle gıda kıtlığından etkilendiğini söyledi.

Ruto, hükümetin, ülkedeki açlığı ve yetersiz beslenmeyi hafifletmeye yardımcı olmak için sulu tarım, geliştirilmiş ürün çeşitlerinin benimsenmesi ve iklim dostu hayvancılık gibi dayanıklılık projelerine yatırım yapma taahhüdünü yineledi.