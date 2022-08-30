Kenya'da Kuraklık Etkili Oluyor Güncel Haberler NAİROBİ, 30 Ağustos (Xinhua) -- Kenya'nın Marsabit ilçesine bağlı Laisamis kasabasında kuraklıktan etkilenen bir köyde çekilen fotoğrafta bir kadın ve birkaç çocuk görülüyor, 26 Ağustos 2022. NAİROBİ, 30 Ağustos (Xinhua) -- Kenya'nın Marsabit ilçesine bağlı Laisamis kasabasında kuraklıktan etkilenen bir köyde çekilen fotoğrafta bir kadın ve birkaç çocuk görülüyor, 26 Ağustos 2022. UNICEF'e göre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de kuraklıktan etkilenerek güvenli suya güvenilir erişimi olmayan insan sayısı Şubat ayında 9,5 milyondan Temmuz ayında 16,2 milyona çıktı. (Fotoğraf: Dong Jianghui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Etiyopya Somali Kenya Güncel Haberler

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