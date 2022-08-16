Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya'da kayıp seçim görevlisi ölü bulundu

Kenya'da kayıp seçim görevlisi ölü bulundu

Kenya polisi, 9 Ağustos'taki seçimlerden birkaç gün sonra ortadan kaybolan seçim görevlisi Daniel Mbolu Musyoka'yı ormanda ölü buldu.

Kenya polisi, 9 Ağustos'taki seçimlerden birkaç gün sonra ortadan kaybolan seçim görevlisi Daniel Mbolu Musyoka'yı ormanda ölü buldu.

Kenya polisinden yapılan açıklamada, Embakasi'deki seçim merkezinde görevli Musyoka'nın işkence yapıldıktan sonra başkent Nairobi'nin güneydoğusundaki bir ormanda çalılıkların arasına atıldığı belirtildi.

Açıklamada, cinayetin neden işlendiğine ilişkin somut delile henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

Ülkede merakla beklenen başkanlık seçimi sonuçları dün açıklanmıştı. Seçimi, oyların 50,49'unu alan Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto kazanmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklandığı salonda, dün, bazı seçim komisyonu görevlileri çıkan arbedede yaralanmıştı.

Muhalif aday Raila Odinga'nın ekibi, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Sonuçları açıklayan seçim komisyonunun 7 üyesinden 4'ü seçim sonuçlarına imzalarını atmamıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Nairobi Kenya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title