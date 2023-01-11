Kenya'da kara yolu mühendislerine mayınlı saldırı: 4 ölü Güncel Haberler Kenya'da, Ulusal Karayolu Kurumu mühendislerini taşıyan araca düzenlenen mayınlı saldırıda, 3'ü mühendis, 4 kişi yaşamını yitirdi. Kenya'da, Ulusal Karayolu Kurumu mühendislerini taşıyan araca düzenlenen mayınlı saldırıda, 3'ü mühendis, 4 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki habere göre, ülkenin doğusunda, Somali sınırı yakınındaki Doğu Bura bölgesinde, mühendisleri taşıyan araca saldırı düzenlendi. Yola döşenen mayının, aracın geçtiği sırada infilak etmesi sonucu 3'ü Ulusal Karayolu Kurumu mühendisi, 4 kişi hayatını kaybetti. Somali'de saldırılarıyla gündeme gelen terör örgütü Eş-Şebab, komşu ülke Kenya'da da saldırılar düzenliyor. Kaynak: AA / Güncel Somali Kenya Güncel Haberler

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