Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya'da kara yolu mühendislerine mayınlı saldırı: 4 ölü

Güncel Haberler

Kenya'da kara yolu mühendislerine mayınlı saldırı: 4 ölü

Kenya'da, Ulusal Karayolu Kurumu mühendislerini taşıyan araca düzenlenen mayınlı saldırıda, 3'ü mühendis, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya'da, Ulusal Karayolu Kurumu mühendislerini taşıyan araca düzenlenen mayınlı saldırıda, 3'ü mühendis, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin doğusunda, Somali sınırı yakınındaki Doğu Bura bölgesinde, mühendisleri taşıyan araca saldırı düzenlendi.

Yola döşenen mayının, aracın geçtiği sırada infilak etmesi sonucu 3'ü Ulusal Karayolu Kurumu mühendisi, 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de saldırılarıyla gündeme gelen terör örgütü Eş-Şebab, komşu ülke Kenya'da da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Somali Kenya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title