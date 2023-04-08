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Kenya'da kamyonun çarpması sonucu 10 yaya yaşamını yitirdi

Kenya'da kamyonun çarpması sonucu 10 yaya yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Kenya'da pirinç yüklü kamyonun kontrolünü kaybederek yayalara çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da pirinç yüklü kamyonun kontrolünü kaybederek yayalara çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Polis memuru Mark Wanjala, bir kamyonun Tanzanya sınırına yakın Migori bölgesinde kaza yaptığını açıkladı.

Wanjala, kontrolünü kaybeden pirinç yüklü kamyonun yayalara çarpması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini kaydeden Wanjala, yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı yayaların kamyon altında kaldığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Tanzanya Kenya Güncel Haberler

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