Kenya'da hükümetin hilal görünmeden bayram gününü açıklaması tepki çekti

Kenyalı Müslümanlar, hilal görülmeden cuma gününü bayram ilan eden hükümete tepki gösterdi.

Kenya Müslümanlar Yüksek Konseyi Başkanı Hassan Ole Naado, basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hilal görülmeden cuma gününü resmi tatil ilan etmesinin Müslümanlar arasında kafa karışıklığına yol açtığını söyledi.

Ramazan ayının bittiğinin hükümet tarafından değil yalnızca baş müftü tarafından ilan edilebileceğini vurgulayan Naado, "Hükümet, bu tür kararlar alırken Müslümanlara danışmalı. Bu hatalı ve yanıltıcı." dedi.

Hükümetin kararı, sosyal medyada da eleştirilere neden oldu.

Kenya Fetva Konseyi de hilalin cuma günü gözükmesinin mümkün olmadığını ancak yine de hilali görmek için çaba harcayacaklarını belirtti.

İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor

Bazı İslam ülkelerinin, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alması dolayısıyla İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de de Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş olan hilalin dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.