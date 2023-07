Kenya'da Hükümet Karşıtı Gösterilerin Yol Açtığı Hasarın Son Bulması İçin Gazetelerden Ortak Çağrı

Kenya'nın önde gelen gazeteleri ikinci gününe giren hükümet karşıtı gösterilerin yol açtığı hasarın son bulması için "ülkemizi kurtaralım" ortak manşetiyle çıktı.

Devlet Başkanı William Ruto ve muhalif lider Raila Odinga'ya uzlaşma çağrısı yapan gazeteler, liderlere ülkedeki gerginlik kontrolden çıkmadan önce harekete geçme çağrısı yaptı.

The Daily Nation, The Standard, The Star ve People Daily gazeteleri, Kenya'nın felaketin eşiğinde durduğunu belirterek "ülkemizi kurtaralım" ortak manşetine yer verdi.

Kenya'nın bir iç savaşa alışık olmadığını ve durumun kontrolden çıkabileceği uyarısını yapan gazeteler, polise orantısız güç kullanmama çağrısı yaptı.

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü, Kenya'da mart ayından bu yana yapılan gösterilerde 30 kişinin polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel medyada sadece dünkü gösterilerde 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya tepki olarak dün başlayan ve 3 gün sürecek olan gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu gibi şehirlerde 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, polis ve göstericiler çatışmıştı.

Hükümetin çıkardığı ancak Anayasa Mahkemesinin itirazlar üzerine yürütmesini durdurduğu vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.