Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı

Kenya'nın başkenti Nairobi ile Mombasa ve Kisumu'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti ve en az 20 kişi gözaltına alındı. Muhalifler, seçim sonuçlarını tanımayarak hükümetin yeni vergi kararına karşı sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.