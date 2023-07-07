Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı
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Kenya'nın başkenti Nairobi ile Mombasa ve Kisumu'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti ve en az 20 kişi gözaltına alındı. Muhalifler, seçim sonuçlarını tanımayarak hükümetin yeni vergi kararına karşı sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.
Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde en az 20 kişi gözaltına alındı.
Ulusal basındaki habere göre, Kenya'nın başkenti Nairobi ile Mombasa ve Kisumu'da toplanan yüzlerce muhalif, hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi dikkati çekti.
Lastik yakarak ana yolları kapatan göstericilere müdahalede bulunan polis, en az 20 kişiyi gözaltına aldı.
Muhalif "Azimio Koalisyonu"nun lideri Raila Odinga, Ağustos 2022'de seçimi kaybettikten sonra sonuçları tanımadıklarını açıklamıştı.
Odinga, hükümetin yeni vergi kararına karşı "sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.
Muhalifler, mart ve mayıs aylarında da gösteriler düzenlemişti.